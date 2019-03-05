Kırklareli'de Yeşilay Haftası Etkinlikleri

Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde çocuklar ve gençlere yönelik stant açılarak, teknolojik bağımlılık, kumar, uyuşturucu maddeler, alkol ve sigaranın zararları anlatıldı.

Vize Devlet Hastanesinde sağlık memuru Ümit Bilir tarafından stant açılarak, çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Yeşilay Haftası dolayısıyla açılan stantta, Türkiye'de ve dünyada hızla artan tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanım oranları ile uyuşturucu maddeye başlama yaşının gittikçe düştüğüne dikkat çekildi.

Gençlere ve çocuklara yönelik broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte ayrıca, teknoloji ve kumar bağımlılığının da kişiye, aileye, topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açtığı anlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA