Kırklareli'de yasa dışı göç operasyonu

19.08.2019 17:04

Kırklareli il merkezinde jandarma aynı gün içerisinde yaptığı iki ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler ifadelerinin ardından Kırklareli'ye bağlı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Çağlayık köyünde meydana geldi. Köylülerin yabancı uyruklu şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Şahısların ifadelerinde; Türkiye'ye Van üzerinden 2 yıl önce giriş yaptıklarını ve Bulgaristan'a geçtiklerini, Bulgar polisinin kendilerini darp edip değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye geri gönderdiğini söylediği öğrenildi. Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından 6458 sayılı kanun kapsamında ülkelerine geri gönderilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA