Kırklareli'de yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti - Haberler
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Kırklareli'de yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'de yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti

Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren 5 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada Fas uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti. Kaçak göçmenler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

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