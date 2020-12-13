Kırklareli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna tam not "Yasak hizmete engel değil"
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Kırklareli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna tam not "Yasak hizmete engel değil"

13.12.2020 20:26 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:30
Kırklareli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna tam not

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Kırklareli il genelinde valilik koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grupları, Covid-19 salgını sebebiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Pandemi sürecinin en başından beri görev yapan Vefa Destek Grubu çalışanlarına Kırklareli halkı teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna tam not 'Yasak hizmete engel değil'
Kırklareli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna tam not 'Yasak hizmete engel değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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