Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arpa ekili üç ayrı tarlanın iç bölümlerinde 60 bin 650 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşayeri köyünde E.G, A.G, F.Y, S.G, İ.K. ile Y.Y'nin arpa ekili tarlalarında aynı zamanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.





Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevresi arpa ekili tarlaların iç bölgelerinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.





Ekiplerin tarlada yaptığı çalışma sonucu 60 bin 650 kök Hint keneviri sökülerek, imha edildi.





Şüpheli 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.