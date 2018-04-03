Kırklareli'de Umre Semineri Düzenlendi

Kırklareli Müftülüğünce umre semineri düzenlendi.

Sungurbey Eğitim Merkezinde düzenlenen seminere, Kırklareli Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Seyid Ali Aydil ile kutsal topraklara gidecek vatandaşlar katıldı.

Aydil, seminerde yaptığı konuşmada, umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu söyledi.

Her Müslüman'ın umre ve hac ziyaretleriyle kutsal mekanları görme istediği olduğunu ifade eden Aydil, umre ve hac ibadetlerinin Allah için yapılması ve tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Seminerin 3 gün süreceğini aktaran Aydil, umreye gidecek vatandaşlara ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. 44 kişi 20 Nisan Cuma günü Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek törenle umreye uğurlanacak.