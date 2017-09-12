Kırklareli'de "Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi"

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'de Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, belediye ve Kırklareli Üniversitesi'nin destekleriyle "5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi" düzenlendi.



İki yılda bir Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen bu yıl Kırklareli'nde düzenlendi. Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, kongrenin açılışında yaptığı, Türkiye'nin tarım sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu, birçok kişinin tarım sektöründe istihdam edildiğini, tarımın doğal şartlar ve iklime bağlı olarak sürdürülebilen bir faaliyet olduğunu vurguladı.



Kongrede Bitki Besleme ve Toprak, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı, İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji, Tarımsal Mekanizasyon ve Bilgi Teknolojileri, Tarım Ekonomisi ana konularından oluşan başlıklar altında ilgili konular tartışılacak ve bu bağlamda bilimsel bir tartışma platformu olacak. Bu başlıklar altında toprak ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılmasına yönelik 148 adet sözel sunulu, 118 adet poster sunulu olmak üzere 266 adet bildiri yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden, araştırma enstitülerinden, çeşitli kurumlarından gelen bilim insanları tarafından sunulacak. Ayrıca özellikle yurt dışından gelecek katılımcılar tarafından olmak üzere, kongre konuları kapsamında çağrılı bildiriler de sunulacak. - KIRKLARELİ