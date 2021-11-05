Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto - Haberler
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Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan İlknur Gökay Tuncel'in dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, düzenlenen sessiz eylemle protesto edildi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan İlknur Gökay Tuncel'in dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, düzenlenen sessiz eylemle protesto edildi.

Lüleburgaz ilçesinde dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlknur Gökay Tuncel için çalışma arkadaşları Lüleburgaz Belediyesi önünde sessiz protesto gösterisi düzenledi. Belediye binasına da 'Kadın cinayetine son' yazılı pankart asıldı. 'Ölmek istemiyoruz', 'Susmayacağız', 'Artık yeter', 'İsyandayız', 'Yaşamak istemiyoruz' yazılı dövizlerin taşındığı 1 saatlik protesto gösterisi sonrası çalışanlar mesai başına geri döndü. Protestoya Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Gökhan Kaya Atay, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

Kırklareli'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İlknur için sessiz protesto

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