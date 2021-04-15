Kırklareli'de Turizm Haftası nedeniyle tören düzenlendi
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Kırklareli'de Turizm Haftası nedeniyle tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'de Turizm Haftası nedeniyle tören düzenlendi

Kırklareli'nde 45. Turizm Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 45. Turizm Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelek sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 45. Turizm Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Turizm ile farklı kültürlerin kaynaştığını, sevgi, barış ve güven duygusunun yerleşmesini sağladığını ifade eden Şen, edebiyat, sanat, mimari gibi alanlarda karşılıklı etkileşimin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin tarihin her döneminde bir çekim merkezi haline geldiğini dile getiren Şen, "Anadolu coğrafyası, kadim uygarlıkların emanetlerini bir açık hava müzesi gibi bizlere sunmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz tarihi, kültürü, coğrafyası ve diğer tüm zenginlikleriyle turizm alanında eşsiz bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin bu eşsiz zenginliklerini koruyarak bizden sonraki kuşaklara aktarmak en önemli vazifemiz olmalıdır." diye konuştu.

Kırklareli'nin de tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Kırklareli de sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi, kültürel zenginlikleri ve güçlü eko sistemi ile bölgemiz açısından önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. İlimizin marka turizm şehri olabilmesi ve turizmden aldığı payı arttırabilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İlimizin turizmde güçlü yönlerini ortaya çıkaracak iki projelerimiz halen devam etmektedir. Yapılacak akılcı ve sürdürülebilir çalışmalarla ilimizin yakın bir gelecekte marka turizm şehri hedefine ulaşacağına inancımız tamdır."

Törenin ardından Şen ve beraberindeki turizm sektör temsilcileri Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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