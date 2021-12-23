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Kırklareli'de süt işletmelerine denetim

Kırklareli'de süt işletmelerine denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından kentte bulunan süt işletmeleri denetlendi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından kentte bulunan süt işletmeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, kentte faaliyet gösteren süt işletmelerini denetledi. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin ve saklanama koşullarının kontrol edildiği denetimde, çalışanların belgeleri ve hijyen kuralları incelendi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Tarımda başarılı olmuş toplumların en belirgin ve ortak özellikleri kadim bilgiye, geleneğe ve tecrübeye saygı duymaları ve onu geleceğe taşımalarıdır" dedi.

Coğrafi işaret tesciline sahip olan Kırklareli beyaz peynirinin üretim kapasitesinin arttırılmasının Kırklareli başta olmak üzere Trakya coğrafyasına olumlu etkileri olacağından bahseden Aksoy, tüm üreticilerin birlik olması halinde peynirin ülke genelinde bilinirliğinin artabileceğini, ilerleyen zamanda ise uluslararası ihracatının yaygınlaşabileceğini vurguladı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de süt işletmelerine denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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