Kırklareli'de sokak hayvanları hakkında asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'de sokak hayvanları hakkında asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusunda bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak hayvanlarıyla ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Kırklareli'de sokak hayvanları hakkında asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusunda bulundu
21.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:00

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak hayvanlarıyla ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Vali Bilgin, Kavakdere köyünde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftçiliğini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, son günlerde Kırklareli'de sokak hayvanları ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımları üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Özellikle sosyal medya üzerinden sokak hayvanları üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Bilgin, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü denetim ve yaptırımları uyguladığını ifade etti.

Bilgin, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince tüm sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığını, artık yalan, yanlış, iftira boyutuna varan, devlet kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunanlara yönelik yasal hakları kullanacaklarını dile getirdi.

Son dönemde bazı hayvanseverlerin sosyal medya üzerinden ilin adını karalayarak, görevliler hakkında iftira boyutlarına varan paylaşımlar yaptığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Başta Valiliğimiz olmak üzere kurumlarımızı çalışamaz noktaya getiren, belediyeler, emniyet ve jandarmamızı töhmet altında bırakacak ve bizlere hakaretlere varan paylaşımlarda bulunmaktalar. Ben bir ilin valisi olarak, şunu söylemek istiyorum; biz sorumluluklarımızı yasalar çerçevesinde yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin duygu ve düşüncelerini ortaya koyup, başkalarına hakaret etme, kurumları yıpratmaya hakkı yoktur. Sosyal medya üzerinden sadece basit bir ekleme ile sayın bakanlarımızı, üst düzey yetkililerimizi ekleyerek, sanki burada devlet kurumları iş yapmıyor, devlet kurumlarını vatan hainliği seviyesinde veya toplumdaki değer yargılarına karşı çıkıyormuş gibi bir algı oluşturmak hukuka aykırıdır."

Bilgin, bu durumu asla kabul etmediklerinin altını çizerek,"Sokak hayvanları ile ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra asılsız yazıları ile ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz. Kanun önünde hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

"100 sokak köpeğinin kaybolduğu iddiaları asılsızdır"

26 Haziran'dan bu yana Üsküp beldesinde 100 sokak hayvanın kaybolduğuna dair paylaşımlar yapıldığını aktaran Bilgin, bu paylaşımların da gerçek dışı olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Artık bu tür asılsız ihbar ile zaman geçirmek istemediklerini vurgulayan Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üsküp beldesinde 100 hayvanın katledildiğine ilişkin 27 gündür paylaşımlar yapılıyor. 27 gündür, bizim istihbarat elemanlarımız bile sokak hayvanları ile ilgili gerçek olmayan iddiaları araştırmak için benim talimatımla 7 kez çalışma yaptılar ama iddialar hep gerçek dışı. 100 sokak köpeğinin kaybolduğu iddiaları asılsızdır. Bundan sonra ben bir ilin valisi olarak 'artık yeter' diyorum. Hem şahsım hem temsil ettiğim kurum hem bana bağlı olan kurum ve kuruluşları hem de ilimde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haklarını ve özgürlüklerini korumak zorundayım."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu 3. Sayfa
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Ekonomi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu
Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Merve Boluğur Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: Kırklareli'de sokak hayvanları hakkında asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusunda bulundu - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 19:00:06. #1.14#
title