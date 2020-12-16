Son dakika haberleri: Kırklareli'nde seyir halindeki kamyon yandı

- Kırklareli'nde seyir halindeki kamyon yandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halinde olan kamyonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde seyir halinde olan 34 YJ 4646 plaka sayılı kamyonda yangın çıktı. Lüleburgaz İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kısa süre içinde araca söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BUĞRA KAYA