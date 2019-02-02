Kırklareli'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Kırklareli'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Salim Alemdar tarafından 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine Dair Kanun ile Yüksek Seçim Kurulu Kararlarını içeren bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Bilgin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için her türlü tedbirlerin alındığını belirtti. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Kırklareli'nde Seçim güvenliği konusunda hiçbir tezvirata ve manipülasyona alan bırakılmayacağını belirten Vali Bilgin, "Bizim görevimiz vatandaşın hür iradesinin huzur ve güvenlik içerisinde sandığa yansımasını sağlamaktır" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA