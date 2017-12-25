Kırklareli'de Şap Hastalığı Aşılama Çalışmaları

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Şap Hastalığından Aşılı Arilik Statüsünün sürdürülebilmesi için sap hastalığına duyarlı olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanma çalışmalarına devam ediyor.



Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 11 Aralık 2017 tarihinde başlayan Sonbahar Şap Aşılaması çalışmalarında toplam 93 bin 382 adet büyükbaş hayvanın şap aşılaması yapıldığı, çalışmaların devam ittiği bildirildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verdildi:



"Şap aşılaması, "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği" gereğince yetiştiricilerin buzağı destelemesinden yaralanabilmesi ve mağdur olmamaları için aranan şartlardan biri olması dolayısıyla ayrı bir önem taşıyor. Şap aşılama çalışmaları esnasında ilde faaliyet gösteren 7.898 işletmede bulunan hayvanların şap hastalığı yönünden klinik muayeneleri yapılıyor. Yine aşılama esnasında, işletmelerde fiilen bulunan büyükbaş hayvan sayısı ile turkvet büyükbaş hayvan sayılarının birebir uyumu sağlanması için güncelleme çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca işletme işletme yapılan aşılamalarda buzağı ölümlerinin tespitine yönelik anket çalışmaları yapılıyor. Söz konusu anket ile il genelinde ölen buzağı sayısı ve ölüm nedenleri tespit edilerek, sorunlara yönelik koruyucu önlemleri belirlemek ve söz konusu ölümlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 2010 yılında Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın genel kurulu tarafından Trakya Bölgesi Şap Hastalığından Aşılı Arilik Statüsü kazandı" denildi. - KIRKLARELİ