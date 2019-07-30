Kırklareli'de sağanak yağmur yolları göle çevirdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'de etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kırklareli'nde başlayan sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Zaman zaman da etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Kaynak: İHA