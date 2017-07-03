Sıcaklardan Bunalan Vatandaşların Beklediği Yağış Kırklareli'den Yurda Girdi

Kırklareli'de bir anda etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle, bazı vatandaşlar iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle birçok mahallede su birikintileri oluşurken, yayalar zor anlar yaşadı. Zaman zaman Özgürlük ve Demokrasi Meydanında su birikintisi nedeniyle trafik durdu.

SOKAKLARI EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Polis ekipleri su birikintisi nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Pınar ve İstasyon mahallelerinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

YAĞIŞ YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise kentte yağışın yarın akşama kadar sürmesinin ön görüldüğü belirtildi.