Kırklareli'de parmaklıklara sıkışan yılanı itfaiye kurtardı
KIRKLARELİ'de bir evin bahçe kapısında parmaklıklar üzerindeki kıvrımlara sıkışan yılan, itfaiye tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
KIRKLARELİ'de bir evin bahçe kapısında parmaklıklar üzerindeki kıvrımlara sıkışan yılan, itfaiye tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
Kırklareli'nde bir evin bahçe giriş kapısının demir parmaklıkları üzerindeki kıvrımlara yılanın sıkıştığını gören ev sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, yılanı kurtardı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, boş arazide doğal ortamına salındı.
Kaynak: DHA