Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada anne ve kızı öldü Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nebiye Kuru Karateke (43) idaresindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş'nin kullandığı 59 LE 164 plakalı kamyonet, Taşköprü mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Nebiye Gencal (42) ile kızı Zeynep Suda Gencal (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Karateke ile aynı otomobilde bulunan Fatma Begüm Gencal (3), Meryem Betül Gencal (5), Ahmed Talha Karateke (6) ile Alanur Fatma Karateke (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.S.Ş. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kaynak: AA