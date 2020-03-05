Kırklareli'de ortak alanlar dezenfekte ediliyor

05.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:39

Olası bir salgına karşı okul bahçeleri, cami, avluları, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Özel kıyafet giyen ekipler, özel maddeler ile viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yaptı.

HASSASİYET GÖSTERİYORUZ…

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu '' Çocuklarımız başta olmak üzere halkımızın sağlığı bizim her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı yaptığımız çalışmalar ile tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun için çocuk parkları öncelikli olmak üzere halkımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyoruz. Çalışmalarımız bu konuda aralıksız devam edecek'' dedi.

Kaynak: Bültenler