Kırklareli'de ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı
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Kırklareli'de ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı

Kırklareli'de ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

KIRKLARELİ Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kırklareli ili orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Kırklareli il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."Açıklamada, orman civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının her türlü tedbiri alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatlarınözellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kırklareli ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında

uygulanır."


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran

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