Kırklareli'de Öğrenci Servisleri Denetlenecek

Kırklareli'de öğrenci servisleri sıkı denetimlerden geçecek.



Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci servislerinin sürekli sıkı denetimden geçirileceğini söyledi.



Öğrenci servislerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Şeker, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kriterlere uygun olmayan servislerin öğrenci taşıyamayacağını vurguladı.



Servislerde iç kamera sisteminin ardından dış kameranın zorunlu hale getirildiğini aktaran Şeker, servislerin güvenlik donanımlarının tam ve eksiksiz olması gerektiğini kaydetti.



Herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında bulunan Şeker, şöyle konuştu:



"Öğrenci servislerinin güvenlik donanımları çok önemli. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün donanımların eksiksiz olması gerekiyor. Geçen yıl sadece araç içi kamera sistemi gerekliydi. Bu yıl servisin dışını da gösteren kamera sistemi zorunlu hale getirildi. Servis sahipleri üzerlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeliler. Servis denetimleri İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerince gerçekleştirilecek. Kriterlere uygun olmayan servislerin öğrenci taşımasına izin verilmeyecek. Servisler sık sık denetime tabi tutulacak."