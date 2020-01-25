Kırklareli'de koruma altındaki karacaları avlayanlara 25 bin lira ceza
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Kırklareli'de koruma altındaki karacaları avlayanlara 25 bin lira ceza

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan 9 kişiye 25 bin 158 lira cezası verildi.

25.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:10
Kırklareli'de koruma altındaki karacaları avlayanlara 25 bin lira ceza

'nin ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan 9 kişiye 25 bin 158 lira cezası verildi.

Bir ihbarı değerlendiren Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula köyünde avcılara ait minibüste arama yaptı.


Ekipler, minibüste parçalara ayrılmış 2 karaca ele geçirdi.

Minibüsteki 9 avcı hakkında "koruma altında bulunan türü vurmak", "takozsuz avlanmak", "evraksız ve izinsiz avlanmak" suçlarından yasal işlem yapıldı ve ruhsatsız 6 tüfeğe el konuldu.

Şüphelilere 25 bin 158 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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