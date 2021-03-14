Kırklareli'nde korona sessizliği
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Kırklareli'nde korona sessizliği

14.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:54

Kırklareli'nde korona sessizliği Kırklareli'nde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Kırklareli'nde korona sessizliği

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Kırklareli'nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 13 Mart 2021 tarihinde saat 21.00'de başlamıştı. Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında olan ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'te sona erecek.

Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği
Kırklareli'nde korona sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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