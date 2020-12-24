Kırklareli'de korona denetimi
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Kırklareli'de korona denetimi

24.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:27

Kırklareli'de korona denetimi Kurallara uymayanlara 900'er lira ceza kesildi Kırklareli'de korona virüsü tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve sigara kuralına uymayan 12 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Kırklareli'de korona denetimi

Kurallara uymayanlara 900'er lira ceza kesildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'de korona virüsü tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve sigara kuralına uymayan 12 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Kırklareli'de denetim ekiplerince kısıtlamalar kapsamında insan yoğunluğunun çok olduğu cadde ve sokakları kontrol etti. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.

Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca sigara içmenin yasaklandığı Cumhuriyet Caddesi'nde sigara içtiği ve maske takmadığı tespit edilen R.K'ya maske takmadığı için 900, yasak yerde sigara içtiği için 900 lira ceza kesildi.

Öte yandan sabah saatlerinde başlayan denetimler tüm gün devam etti.

Kırklareli'de korona denetimi
Kırklareli'de korona denetimi
Kırklareli'de korona denetimi
Kırklareli'de korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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