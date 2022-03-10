Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı - Haberler

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Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralıKIRKLARELİ Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük trenini hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen azada 27 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı

KIRKLARELİ Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük trenini hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen azada 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde hemzemin geçitte işçi servisi ile tren çarpıştı. Çarpışma sonucu servis yan devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalenin ardından 27 yaralı Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı

Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı

Kırklareli'de korkunç kaza: Trenle işçi servisi çarpıştı, 27 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - 3. Sayfa

Kırklareli, Babaeski, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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