Kırklareli'de kırmızı listedeki 'geyik böceği' bulundu
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Kırklareli'de kırmızı listedeki 'geyik böceği' bulundu

Kırklareli'de kırmızı listedeki 'geyik böceği' bulunduKIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesinde alabalık tesisi işleten Hamit Yen, nesli tükenen ve kırmızı listede bulunan bir geyik böceği buldu.

11.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:44

Kırklareli'de kırmızı listedeki 'geyik böceği' bulundu

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesinde alabalık tesisi işleten Hamit Yen, nesli tükenen ve kırmızı listede bulunan bir geyik böceği buldu. Koruma altında bulunan geyik böceği, yetkililere teslim edilerek yeniden doğal ortama bırakıldı.

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan Lucanus cervus olarak bilinen bir geyik böceği, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesindeki bir alabalık tesisi yakınlarında bulundu. Koruma altında olan böceği bulan işletme sahibi Hamit Yen, böceğin ilk başta gergedan böceği olduğu zannedip internette araştırma yaptı. Yen, araştırması sonucu Türkiye'de türü koruma altında olan geyik böceği olduğunu öğrendi. Yen, sonrasında böceğin koruma altına alınması için Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim etti. Sezgin, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü irtibata geçtikten sonra geyik böceği doğal alana bırakıldı.

İNTERNETTE ARAŞTIRDI, GEYİK BÖCEĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Daha önce bölgede böyle bir böcek görmedikleri için çok şaşırdıklarını kaydeden Hamit Yen, "Burada çalışan personelim değişik bir böcek olduğunu söylediler. Ben kendim de geldim gördüm ve ilk etapta gergedan böceği olduğunu zannettim. Uçurmaya çalıştık, uçmadı. Sonra internetten inceledik. Gergedan böceği değil de geyik böceği olduğu ve Türkiye'de koruma altında olduğunu gördük. Amanoslar'da yaşayan ve oranın habitatına ait bir hayvan olduğunu öğrendik. Sadece ben değil kimse böyle bir böcek görmemiş daha önce. Zannediyorsam Trakya'da ilk kez bu böcek görüldü" dedi.

Söz konusu türün özellikle koleksiyoncular tarafından yüksek meblağlara alındığını da yaptığı araştırmalarda gördüğünü belirten Yen, "Bunun yurtdışında özellikle Japonya'da para karşılığı satıldığını da gördüm internette. Tanesi 100 - 150 bin dolara satılıyormuş. Özellikle koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyormuş. Ama biz felsefemize ters geldiği için bunu satmaktansa bu değerin ülkemizde kalması için ilgililere teslim etmeye karar verdik" diye konuştu. GEYİK BÖCEĞİ

Türkiye'nin bilinen en büyük karasal böceğidir. Geyik boynuzu şeklindeki ağız parçaları ve çiftleşme yarışındaki güreş stilleri ile ünlü bu böcekler, birçok animasyona ve çizgi filme konu olmuş karizmatik ve sembolik kahramanlardır. Ancak Avrupa'da son yıllarda ve ülkemizde de son 40 yıldaki nüfus dağılımındaki hızlı düşüş ile bilinmektedir. Yaşam alanı kaybı, habitat parçalanması ve ölü ağaçların habitattan uzaklaştırılması gibi birçok sebep bu duruma katkıda bulunmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde de geyik böcekleri bir statüyle korunmaktadır. Geyik böceği ayrıca, hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma Durumu Envanteri olan IUCN'nin kırmızı listesinde yakın tehlike kategorisinde gösterilmektedir.

Kırklareli'de kırmızı listedeki 'geyik böceği' bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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