Kırklareli'de kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir imha edildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir bitkisi imha edilirken, Pınarhisar ilçesinde de bir şahsın ektiği iddia edilen 15 kök kenevir bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 120 bin kök kenevir bitkisi imha edilirken, Pınarhisar ilçesinde de bir şahsın ektiği iddia edilen 15 kök kenevir bulundu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz Ertuğrul köyü Bayıraltı mevkiinde ayçiçeği tarlasında arama yapıldı. G.Y. isimli şahsa ait ayçiçeği ekili tarlada yapılan aramada 120 bin kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kenevir bitkilerinin 'kendiliğinden yetişmiş, sulama ve bakımı yapılmamış ve 20-200 santimetre boylarında' olduğu belirlendi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden numune alınarak, kalanı yerinde yakılmak suretiyle imha edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılarak, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Pınarhisar ilçesi Tozaklı köyü köprüsüne yakın bölgede de kenevir bitkisi ekili olduğu bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince bölgede araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada, Tozaklı köprüsüne 250 metre mesafede bulunan köy muhtarlığına ait boş arsada yabani otlar ve sazlıklar arasına 15 kök kenevirin ekildiği, kenevirlerin bulunduğu alana 80 metre mesafede barakası bulunan S.A. isimli şahıs tarafından ekilmiş olduğu tespit edildi. Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde kenevir bitkilerinin ekilip bakımlarının yapıldığı belirlendi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılarak, S.A. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA