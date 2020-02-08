Kırklareli'de karın kapattığı 39 yol ulaşıma açıldı
Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle kapanan 39 yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle kapanan 39 yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 25, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 10 santimetre ölçüldü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, il genelinde ulaşıma kapanan 39'u yolu açtı.