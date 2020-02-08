Kırklareli'de karın kapattığı 39 yol ulaşıma açıldı
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Kırklareli'de karın kapattığı 39 yol ulaşıma açıldı

Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle kapanan 39 yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

08.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:42
Kırklareli'de karın kapattığı 39 yol ulaşıma açıldı

'de kar yağışı nedeniyle kapanan 39 yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.


Kar kalınlığı ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 25, 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 10 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.


İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, il genelinde ulaşıma kapanan 39'u yolu açtı.

Kaynak: AA
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