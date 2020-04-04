Kırklareli'de karantinası biten 250 kişi evlerine gönderildi
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Kırklareli'de karantinası biten 250 kişi evlerine gönderildi

Kırklareli'de karantinası biten 250 kişi evlerine gönderildiKIRKLARELİ'nde yurtdışından gelerek 14 gündür karantina altında bekletilen 523 vatandaştan 250'si bugün evlerine gönderilmeye başlandı.

04.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:44

Kırklareli'de karantinası biten 250 kişi evlerine gönderildi

KIRKLARELİ'nde yurtdışından gelerek 14 gündür karantina altında bekletilen 523 vatandaştan 250'si bugün evlerine gönderilmeye başlandı. Karantina süresi bitip evlerine dönenler 14 gün boyunca gittikleri adreslerde kendilerini izole edecekler.

Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüsü salgını nedeniyle çoğunluğu, Kanada, Portekiz, Cezayir'den gelerek, Kırklareli Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hundi Hatun Kız Öğrenci yurduna yerleştirilen 523'dan 14 günlük karantinası biten 250 vatandaşın bugün tahliyesine başlandı. Tahliye edilen vatandaşlar bavullarıyla memleketlerine gitmek için 21 kişilik özel otobüslerle gönderildi. Karantinanın ilk yolcuları İzmir, Aydın, Çanakkale'ye giderken gittikleri adreslerinde tedbir amaçlı 14 gün daha kendilerini izole edecekleri öğrenildi.

KARANTİNASI BİTEN 250 KİŞİ EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Cezayir'den gelerek 14 gün boyunca karantinada kalan ve sürenin bitmesiyle evine gitmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ali Meşe, "Ben 14 gün önce Cezayir'den geldim. Burada salgın nedeniyle 14 gün karantinada bekledik. Şimdi İzmir'e gidiyorum evimde 14 gün izole edeceğim. Devlet yetkilileri ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim bize burada çok iyi baktılar."dedi. Portekiz'den gelerek 14 karantinada bekleyen Yetkin Karasungur'da "Burada bize çok iyi baktılar. Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri bizimle çok ilgilendi. Bu salgının en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum."şeklinde konuştu. Kırklareli Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde kalan ve 14 günlük karantinası dolanların evlerin gönderileceği testleri pozitif çıkan vatandaşların ise tedavilerin devam edeceği öğrenildi.

Kırklareli'de karantinası biten 250 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

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Kırklareli'de karantinası biten 250 kişi evlerine gönderildi
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