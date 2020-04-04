Kırklareli'de karantina süresi dolan 250 kişi evlerine gönderiliyor
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Kırklareli'de karantina süresi dolan 250 kişi evlerine gönderiliyor

KIRKLARELİ'de, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirilen 523 kişiden 14 günlük karantina süresi dolan 250'si, bugün evlerine gönderilmeye başlandı.

04.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:41
Kırklareli'de karantina süresi dolan 250 kişi evlerine gönderiliyor

KIRKLARELİ'de, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirilen 523 kişiden 14 günlük karantina süresi dolan 250'si, bugün evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kişiler, 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğunluğu Kanada, Portekiz ve Cezayir olmak üzere yurt dışından geldikten sonra Kırklareli Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 523 vatandaştan 14 günlük karantinası dolan 250 kişinin bugün tahliyesine başlandı. Tahliye edilenler, 21 kişilik özel otobüslerle memleketlerine gönderildi. Karantinanın ilk yolcuları İzmir, Aydın ve Çanakkale'ye giderken, bu kişilerin evlerinde tedbir amaçlı 14 gün daha kendilerini izole edecekleri öğrenildi.

Cezayir'den geldikten sonra 14 gün karantinada kalan Ali Meşe, "Ben 14 gün önce Cezayir'den geldim. Burada salgın nedeniyle 14 gün karantinada bekledik. Şimdi İzmir'e gidiyorum evimde kendimi 14 gün izole edeceğim. Devlet yetkilileri ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim, bize burada çok iyi baktılar" dedi.Portekiz'den gelen Yetkin Karasungur da, "Burada bize çok iyi baktılar. Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri bizimle çok ilgilendi. Bu salgının en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kırklareli Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde kalan ve 14 günlük karantinası dolanların evlerin gönderileceği, testleri pozitif çıkan vatandaşların ise tedavilerin devam edeceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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