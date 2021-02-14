KIRKLARELİ - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
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KIRKLARELİ - Kar yağışı etkisini sürdürüyor

14.02.2021 06:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 06:23

Kırklareli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte tipi şeklindeki kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 5, Kofçaz ilçesinde 3 santimetre ölçülürken, kent merkezi de beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları da buz tuttu.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının 15 Şubat Pazartesi gününe kadar etkili olmasını ön görüyor.

KIRKLARELİ - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
KIRKLARELİ - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
KIRKLARELİ - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
KIRKLARELİ - Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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