Kırklareli'de kapanmayı delip piknik yapanlar drone ile tespit edildi
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Kırklareli'de kapanmayı delip piknik yapanlar drone ile tespit edildi

Kırklareli'de kapanmayı delip piknik yapanlar drone ile tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma sürecinde kısıtlamaları ihlal ederek mesire alanlarında piknik yapanlar, drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma sürecinde kısıtlamaları ihlal ederek mesire alanlarında piknik yapanlar, drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştırıldı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında mesire alanlarında toplanan veya piknik yapan vatandaşları droneler ile tespit ediyor.

Droneli denetimler sırasında Karahıdır Korusunda ağaç altında 3 araç olduğunu tespit eden ekipler anında müdahale ile 6 kişi hakkında tutanak hazırladı. Hazırlanan tutanaklar Kırklareli Valiliğine gönderildi.

Droneli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin 17 günlük tam kapanma döneminde denetimlerin hem karadan hem de havadan devam ettiğini belirterek, "Tam kapanma döneminde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz il genelinde kolluk kuvvetlerimizce drone ile havadan gerçekleştiriliyor. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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