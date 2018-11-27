Kırklareli'de "Kampüse Yolculuk" Etkinliği

Kırklareli'de, Trakya Üniversitesiler Birliğince "Kampüse yolculuk" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 100 öğrenci bisikletleriyle katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, "Kampüse yolculuk" etkinliğine katılan öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğin, Trakya Üniversiteler Birliği alt kurul toplantısında alınan karar ile gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Şengörür, üniversiteler arasında işbirliğinin yanı sıra öğrencilerin tanışması ve kaynaşmalarının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Üniversiteler arasında sosyal aktivitelerin devam edeceğini aktaran Şengörür, şöyle konuştu:

"Şenliğin Trakya Üniversiteler Birliğine üye olan üniversitelerde eğitim öğretim gören öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları, daha çok sosyalleşmeleri noktasında önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Katılımcı üniversitelere çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum."

Daha sonra Şengörür ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, katılım sağlayan üniversite temsilcilerine plaket takdim etti.

Şengörür'ün başlangıç düdüğünü çalmasıyla hareket eden bisikletli grup, yaklaşık 5 kilometre yol katederek Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne ulaştı.