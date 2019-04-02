Kırklareli'de Kaçak Ördek Avlanılan Güme Yakıldı

KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlandığı tespit edilen güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaptıkları denetimlerde av sezonu sona ermiş olmasına rağmen 1 gümede kaçak olarak ördek avlandığını belirledi. Güme, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

- Kırklareli

Kaynak: DHA