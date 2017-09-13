Kırklareli'de Kaçak Kazı Yapan 10 Kişi Yakalandı

KIRKLARELİ'nin Vize ve Pınarhisar ilçelerinde izinsiz kazı yaparak define aradıkları iddiasıyla 10 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde define aramak için kaçak kazılar yapıldığını belirledi. Kaçak definecilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma kazı yaparken A.B., H.B., İ.K., H.Ç., M.B., M.M.A., A.G., Y.H.S., S.D. ve M.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin kazılarda kullandığı 2 jeneratör, 5 muhtelif kazı malzemesi, 2 dedektör, 1 av tüfeği ve 4 araç ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



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