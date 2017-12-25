Kırklareli'de Kaçak İçki Operasyonu

Kırklareli'de düzenlenen operasyonda, 450 litre kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinin Evciler köyünde A.B'nin ev ve deposunda kaçak içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.B'nin ev ve deposunda arama yaptı. Aramalarda, 450 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.



Olayla ilgili A.B, gözaltına alındı.