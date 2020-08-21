Kırklareli'de kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı define ararken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
21.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:21
Kırklareli'de yasa dışı define ararken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapıldığı ihbarı Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini harekete geçirdi. Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.E., Ş.Ç., İ.E., A.A. ve F.Ç.M. isimli 5 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, kaçak kazıda ele geçirilen malzemelere el konuldu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA