Kırklareli'de kaçak balık avına ceza
Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'de, av yasağına uymayarak barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye köyünde av yasağı uygulanan barajda kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada barajlarda kaçak balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.