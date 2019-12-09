Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok
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Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok

Kırklareli'de yasa dışı avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

09.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:35
Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok

'de yasa dışı avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Kırklareli Şubesi, av kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 64 kişi kontrol edildi. Kontrol faaliyetleri sırasında avcılık belgesi olmadan avlanan 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesinin av kontrol faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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