Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok

09.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:35

Kırklareli'de yasa dışı avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesi, av kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 64 kişi kontrol edildi. Kontrol faaliyetleri sırasında avcılık belgesi olmadan avlanan 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesinin av kontrol faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA