Kırklareli'de hortum dev ağaçları kökünden söktü, tarlaları yerle bir etti

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde 10 dakika etkili olan hortum, dev kavak ağaçların kökünden söktü, ayçiçeği ekili tarlalara büyük zarar verdi. Köylüler, 36 yıl önce de aynı bölgede hortum meydana geldiğini belirterek, büyük korku yaşadıklarını söyledi. Köyün eski muhtarı Ali İnan, hotumdan önce kendisini Hava Radar Gözlem İstasyonu'ndan kendisinin arandığını belirterek, Köyde anormal bir şey var mı' diye sordular. Bende yerleşim alanların da yok dedim. Bu aramadan sonra hortum meydana geldi dedi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde dün akşam saatlerinde gök gürültüsü ile şiddetli yağmurun ardından rüzgarın da etkisiyle dev hortum bir oluştu. Köyü teğet geçen hortum Celepyolu mevkiinde bulunan 50 dekarı ayçiçeği ekili 200 dekarlık alanı yerle bir etti. Aralarında 30 yıllık, uzunluğu 20 metreyi bulan dev kavak ağaçlarını kökünden söken hortum, ayçiçeği ekili tarlalara da büyük zarar verdi.

Hortum, yerinden sökülen ağaçların bulunduğu tarlalarda 2 metreye derinliğinde çukurlar oluşturdu. Yaşanan felakette can kaybı yaşanmazken, köylüler büyük korku yaşadı, ürünlerini kaybetti.

'ÇOK BÜYÜK AFET'

Tozaklı köyü sakinleri 36 yıl önce aynı bölgede yine büyük bir hortumun oluştuğunu ve zarar verdiğini belirterek, aynı durumu yeniden yaşadıklarını anlattı. Köylülerden Sami Çetin, hortumun şiddetli yağmurun ardından geldiğini belirterek, Pınarhisar tarafından gök kararmasıyla köyün üzerine doğru dev hortum geldiğini gördüm. Rüzgarın esmesiyle hortum köyün dışına kavakların ve tarlaların olduğu bölgeye doğru yön değiştirdi. Dev hortum çok büyüktü. Hortum insanın kucaklayamayacağı dev ağaç gövdeleriyle birlikte yerinden söktü. Ayçiçeği tarlalarını ise olduğu gibi yere serdi. Çok büyük bir afetti dedi. Hortumdan çok korktuğuna belirten Emine Çetin ise, Ben hortumu gördüğümde çok korktum. Bahçemizde bulunan dut ağacının etrafını saran rüzgar, ağacı sararak yerinden oynattı. Bu sırada ben ağacın kökten çıkacağını düşündüm. Ödümüz koptu. Şimşek çakıp gök gürültüsü ile birlikte yaşadığım korkuyla eve kaçtım dedi.

'36 YIL ÖNCE AYNI YERDE, AYNI TARİHTE OLDU'

Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden sökerek büyük zarar verdiği söyleyen Selim Akyıldız(58), 36 yıl önce yaşadıkları felaketi tekrar yaşadıklarını söyledi. Akyıldız, Bu afetin aynısı 36 yıl önce aynı yerde oldu. O zamanki afet 36 yıl sonra aynı bölgede tekrarladı. Yaşanan felaket aynı tarihlerde yaşanmıştı. Ben o zamanlar 22 yaşındaydım. Bizim burada bulunan kavak ağaçlarımıza yine zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, tekrar gözümde canlandı dedi.

Köylülerden Bahattin Aktop, 36 yıl sonra aynı bölgede yine hortum felaketi yaşadıklarını belirterek, Benim ekili olan ayçiçeği tarlama hortum büyük zarar verdi. Kavak ağaçlarımızı devirdi. Bu yaşadığımız afetin aynısını 1983 yılında yani 36 yıl önce yaşamıştık. O zaman da afet ağaçları devirip, ekili arazilerimize zarar vermişti. Hortum o kadar etkiliydi ki, yerde otları bile yerinden sökmüştü. Hortum sınır çizmiş gibi aynı bölgede aynı alanda etkili oldu. Bu bölgede 36 yıl sonra aynı hortumun olması bizi gerçekten korkuttu dedi.

'200 DEKAR ALANDA ETKİLİ OLDU'

Tozaklı köyü eski muhtarı Ali İnan, hortumun 200 dekarlık ekili alanda etkili olduğunu ifade ederek, Felaket gök gürültüsüyle başladı. Ben önceki dönem muhtar olduğum için Hava Radar Gözlem İstasyonu'ndan beni aradılar. 'Köyde anormal bir şey var mı' diye sordular. Bende yerleşim alanların da yok dedim. Bu aramadan sonra biz köyden arkadaşlarla beraber araziye çıktığımızda ayçiçeklerin yattığını ve kavak ağaçların yıkıldığını gördük. Çoğunlukla kavak ağacı bahçelerinde çok sayıda ağacın yıkıldığını gördük. Yaklaşık 200 dekar arazide 30 yıllık, 20 metre yüksekliğindeki dev kavak ağaçlarını kökünden çıkardığını gördük diye konuştu.

Kaynak: DHA