Kırklareli'de gösteri, eylem ve toplantılara 'koronavirüs' yasağı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Wuhan, Güncel

Kırklareli'de gösteri, eylem ve toplantılara 'koronavirüs' yasağı

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kent genelinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

18.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:22
Kırklareli'de gösteri, eylem ve toplantılara 'koronavirüs' yasağı
KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kent genelinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, bazı tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi; "Bu sebeple Koronavirüsünün yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla, ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere), İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19'uncu maddeleri hükmü gereğince 15.03.2020 tarihi saat 08.00'dan itibaren 30 gün boyunca yasaklanmıştır."


- Kırklareli

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Kaynak: DHA

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