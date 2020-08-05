Kırklareli'de girdikleri depoda gazdan zehirlenen 2 kişi öldü KIRKLARELİ'de, temizlemek için girdikleri su deposundaki su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirtilen Çetin Tomruk (52) ve Nusret Tiryakioğlu (51) hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ'de, temizlemek için girdikleri su deposundaki su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirtilen Çetin Tomruk (52) ve Nusret Tiryakioğlu (51) hayatını kaybetti.

Olay, kentin Demircihalil köyünde meydana geldi. Su deposuna temizlemek için giren köyün muhtar azası Nusret Tiryakioğlu ile Çetin Tomruk'tan bir süre haber alamayan köylüler, deponun bulunduğu alana gitti. Olay yerinde 2 kişinin baygın olduğunu görenler, durumu sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye sevk edilirken, depoya giren 2 kişi de gazdan etkilendi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, 2 kişi hastaneye götürürken, yapılan kontrolde Tiryakioğlu ve Tomruk'un da öldüğünü belirlendi. Çetin Tomruk ve Nusret Tiryakioğlu'nun, depoda bulunan su motorundan çıkan gazdan zehirlendiğini belirtildi. Tiryakioğlu ve Tomruk'un cansız bedenleri, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA