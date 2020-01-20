Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekipleri 2019 yılında çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheliyi yakaladı.

20.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:38
Kırklareli'de geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheli yakalandı

'de ekipleri 2019 yılında çeşitli suçlardan aranan 1518 şüpheliyi yakaladı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri geçen yıl terör örgütüne üye olma, yağma, kasten öldürme, hırsızlık, düzensiz göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan arananlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Ekipler geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 1518 şüpheliyi gözaltına aldı.


Açıklamada, kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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