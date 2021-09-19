Kırklareli'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Valilik, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Tüm Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Piyade Teğmen Mehmet Çelik, yaptığı konuşmada, gazilerin milletin özgürlüğü, bağımsızlığı, vatanın birliği, bütünlüğü, cumhuriyetin korunup ve yüceltilmesi uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan kahramanlar olduğunu belirtti.

Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusun şahadet şerbetini içemeyen evlatlarının hak ettikleri gazilik unvanlarını büyük bir gururla taşıdığını aktaran Çelik, "İnsanlık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış, nice devletler ve imparatorluklar kurmuş devlet olmanın onuruna, millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük Türk milleti kutsal vatanımızın her karış toprağı uğruna fedakarca hayatını ortaya koyarak mücadele eden gazilerimizi daima bağrına basmış, bundan sonra da basmaya devam edecektir. Gazilerimiz, binlerce yıldan beri Türk'ün varlığını sürdürmek için vatan, millet, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını ortaya koydu. Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ettiniz." diye konuştu.

Törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve protokol üyeleri katıldı.