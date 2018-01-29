Kırklareli'de Ev Yangını: 1 Ölü
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Kırklareli'de Ev Yangını: 1 Ölü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'de Ev Yangını: 1 Ölü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Sislioba köyünde yaşayan Cevat Abakoz'un (72) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Demirköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede evin tamamını sardı.


Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında evde bulunan Abakoz hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Abakoz'un cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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