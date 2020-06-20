Kırklareli'de elektrikle balık avına 10 bin TL ceza
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Kırklareli'de elektrikle balık avına 10 bin TL ceza

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde jandarma ekiplerince elektrikle balık avlarken yakalanan şahsa 10 bin TL ceza kesildi.

Kırklareli'de elektrikle balık avına 10 bin TL ceza
20.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:56

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde jandarma ekiplerince elektrikle balık avlarken yakalanan şahsa 10 bin TL ceza kesildi.

Demirköy ilçesi Sarpdere-Armutveren köyleri arasında bulunan Büyükdere'de bir şahsın elektrikle balık avladığı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın çantasından balık kepçesi, içerisinde 35 adet benekli alabalık bulunan poşet, akü, voltaj düzenleyici cihaz ve kablolar çıktı. Bahse konu malzemeler ve balıklar muhafaza altına alınarak, gerekli idari işlemler yapılmak üzere Demirköy İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Şahsa Demirköy İlçe Tarım Müdürlüğünce 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu'nun 19. maddesine aykırı hareket etmekten 10 bin TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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