Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli'de 17 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile enerji nakil hattına fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle merkeze bağlı Beypınar, Çağlayık, Armağan, Ahmetçe, Karadere, Şükrüpaşa, Yörükbayırı, Koruköy, Dereköy, Çukurpınar, Geçitağzı, Kuzulu, Düzorman, Kapaklı ve Karakoç, Babaeski ilçesinin Erikleryurdu ve Koçfaz ilçesinin Kula köylerine 17 Aralık Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, merkez ve Kofçaz ilçesine bağlı köyülerde 09.00-17.00, Erikleryurdu köyünde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.