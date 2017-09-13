Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli'de dört köy ve iki mahallede 15 Eylül'de elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik iletim hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Eylül Cuma günü Pehlivanköy ilçesine bağlı Yeşilova, Kumköy, İmam Pazarı ve Hıdırca köyleri ile Üsküp beldesinin Cevat Paşa ve Gündoğdu mahallelerine elektrik verilemeyecek.



Söz konusu köylerde 09.00-16.00 saatlerinde, mahallelerde ise 08.30-12.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli tedbiri almaları istendi.