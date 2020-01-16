Kırklareli'de e-Twining Projesi koordinasyon toplantısı yapıldı

16.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:56

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü, e-Twining Projesi koordinasyon toplantısında öğretmenler bilgilendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile öğretmenler katıldı.

Kalkan, konuşmada, e-Twining Projesi'ni önemsediklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrenciler ile çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Kalkan, eğitici öğretici faaliyetlerin etkinliklerle birleştirilerek öğrencilerin öğrenimlerini daha çok kolaylaştırdıklarını belirtti.

Önceki dönemlerde her okulun kendisine ait çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kalkan, bireyselden çıkarak kollektif bir çalışma yapmak istediklerini kaydetti.

Uygulamayı tüm kente yaymak istediklerini anlatan Kalkan, "Bu uygulamayı yaparken ilimizi en üst seviyeye çıkarmak bizim asli görevimizdir. Biz öğrencilerimizi milli eğitimin amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanda geliştirmek ve yetiştirmek bizim en asli görevimizdir. Hedefe ulaşmak içinde ne yapmamız gerekiyorsa hep birlikte yapalım. Bu proje kapsamında bu güne kadar ne yapıldıysa daha da iyisini yapmalıyız." diye konuştu.

Kalkan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Mustafa Dalcalı İlkokulu sınıf öğretmeni Aysun Sevim, yapılması planlanan proje faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA