Kırklareli'de düğünde 'istek parça' kavgası: 1 yaralı
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Kırklareli'de düğünde 'istek parça' kavgası: 1 yaralı

Kırklareli'de düğünde 'istek parça' kavgası: 1 yaralıKIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde bir düğünde istek şarkısı yüzünden meydana gelen kavgada iki grup birbirine girdi.

25.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:28

Kırklareli'de düğünde 'istek parça' kavgası: 1 yaralı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde bir düğünde istek şarkısı yüzünden meydana gelen kavgada iki grup birbirine girdi. Kavgada sandalyeler havada uçuştu, bir kişi yaralandı.

Olay, Vize ilçesinde bir yazlık düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gelen iki grup arasında istek şarkısı tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, iki grup sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Düğüne gelenler korku dolu anlar yaşayıp kaçarken, kavga salonun dışına taştı. Bir kişinin yaralandığı olayda, kavga uzun süre devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gelmesiyle son bulan kavga ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırklareli'de düğünde 'istek parça' kavgası: 1 yaralı

Kaynak: DHA

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